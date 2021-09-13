اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الإثنين، النار على شاب فلسطيني على مفترق مستوطنة “غوش عتصيون” قرب الخليل مدعيا محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر أمنية لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب محمد كمال محمود بلو ثوابته (27 عاما) واصابته بجروح.

وفيما تحدثت مصادر عن اصابة الشاب اصابة بليغة، فان تقارير غير رسمية افادت عن استشهاده

وقال الإعلام العبري أن الشاب حالته خطيرة وجرى نقله إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس.

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