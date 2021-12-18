اصابة مسنة فلسطينية بزعم طعنها مستوطنا في الخليل

أصيبت مسنة فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي، قرب الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم تنفيذها عملية طعن مستوطن.

وافادت مصادر محلية بأن مستوطنين وجنود من جيش الاحتلال اعتدوا بالضرب على سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي

وذكرت المصادر ان احد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها جنود الاحتلال، ما ادى لاصابتها بحالة من الاغماء، وتم احضار مسعفين إسرائيليين لاسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.

وقالت القناة العبرية 12: إنه "تم إصابة مستوطن 38 عاما بجراح متوسطة في عملية طعن في الخليل".

ولم تتضح الحالة الصحية لمنفذة عملية الطعن حتى اللحظة.

عملية نابلس

من جهة ثانية اقتحمت قوات الاحتلال فجرا، مناطق مختلفة جنوب جنين ونفذت عمليات دهم تركزت في بلدة كفر راعي بحثا عن منفذي عملية "حومش" شمال نابلس، تخللها تحقيق ميداني واسع وتتبع لكاميرات التسجيل للمحال والمنازل.

وفتش الجنود المنازل وحققوا مع قاطنيها حول منفذي العملية، كما قاموا بفحص عدد كبير من المركبات ومقارنة أرقامها وتصويرها كما اندلعت مواجهات.

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال عمليات البحث ونصب الكمائن والمداهمات في مناطق مختلفة جنوب جنين سيما في سيلة الظهر مسرح تنفيذ عملية قتل المستوطن، ونصبت حواجز قرب مفرق جبع وعرابة، وانتشر الجنود بين المنازل في المنطقة وعلى مفارق الطرق.