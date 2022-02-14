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اصابة 11 شخصا في هجوم بالسلاح الابيض شرقي الولايات المتحدة

منشور 14 شباط / فبراير 2022 - 10:05
عملية طعن
اصابة 11 اميركيا في عملية طعن

اصاب مجهول نحو  11 شخصا  في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، كان قد هاجمهم مستخدما السلاح الابيض واعلنت تقارير الشرطة انها تمكنت من القاء القبض على المهاجم

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الجرحى في حالة مستقرة، وأن المشتبه بتنفيذه الهجمات، الذي تصرف بمفرده، قد تم احتجازه.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان المهاجم متنقلا على دراجة نارية من نوع BMX خلال تنفيذه عمليات الطعن التي بدأت حوالي الساعة 11 صباحا.

وافادت الشرطة عبر "تويتر" أنها تجري تحقيقات في سبعة مواقع جريمة محتملة في أنحاء المدينة وسط تقارير عن إصابة 11 شخصا جراء هجوم بسكين.

 


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