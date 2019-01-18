اصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيليشرق غزة

فلسطيني يستخدم مقلاعاً لإلقاء قنبلة مسيلة للدموع باتجاه القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات على طول السياج الحدودي شرق مدينة غزة

أصيب أربعة عشر فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الثالثة والأربعين ل"مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة في بيان إنه "أصيب 14 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات الجمعة ال43 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة من بينهم 3 مسعفين".

وأوضح أن نحو "46 أخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم صحفيان" فلسطينيان.

وشارك ألاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الجيش الاسرائيلي على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي.

وأشعل متظاهرون عددا قليلا من إطارات السيارات.

وفي كلمة له شرق غزة قال جميل مزهر القيادي البارز في الجبهة الشعبية وعضو الهيئة العليا لمسيرات العودة "نوجه رسالة للعدو الصهيوني بالا تراهنوا على تراجع المسيرات (...) ومسيرات العودة متواصلة وستزداد اشتعالا في الأيام القادمة"

واضاف مزهر "بعد شهور قليلة سنحيي الذكرى السنوية الأولى على انطلاق مسيرات العودة من خلال مليونية كبيرة وبخيارات جديدة بعد تقييم التجربة ستفاجئ الجميع".

انطلقت "مسيرات العودة" في نهاية آذار/مارس 2018 بهدف التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في 1948 والمطالبة بفك الحصار المستمر منذ 2006 على قطاع غزة.

واستشهد في المواجهات أكثر من 240 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي فيما قتل جنديان اسرائيليان.