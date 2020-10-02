اصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

أصيب 15 فلسطينيا الجمعة بعيارات نارية اطلقها الجيش الاسرائيلي وعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة تحولت الى مواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، بحسب الاسعاف الفلسطيني .

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة فرانس برس أن "نحو ألف شخص شاركوا في المظاهرة اليوم بينهم قيادات من فصائل منظمة التحرير بمناسبة إحياء ذكرى انتفاضة الاقصى الثانية".

وأضاف اشتيوي "اندلعت مواجهات عنيفة في القرية عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز".

ومن جهته قال مصور فرانس برس ان مئات من الفلسطينيين شاركوا في تظاهرة كفر قدوم.

وقال منسق الهلال الاحمر الميداني في كفر قدوم عاصم عقل لفرانس برس "اصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إصابات مباشرة عندما أطلق الجيش الاسرائيلي (النار) على المتظاهرين. نقلنا 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، كما عالجنا ميدانيا عشرات من حالات الاختناق جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع".