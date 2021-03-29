اصابة 20 شخصا بإنفجار تسبب بحريق هائل بمصفاة إندونيسية

تسبب انفجار في اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في مقاطعة ويست جاوة بإندونيسيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، ودفع إلى إجلاء ما يقرب من ألف من السكان.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال ايفكي سوكاريا المتحدث باسم بي تي كيلانج بيرتامينا انترناسيونال، وهي شركة تابعة لبيرتامينا عملاق الطاقة المملوك للدولة، إن حريقا اندلع بعد منتصف الليل بقليل خلال عاصفة رعدية.

وتابع “سبب الحريق ما زال مجهولا ولكن في ذلك الوقت كان المطر يهطل بغزارة ويصاحبه برق،ونحن نركز على إطفاء الحريق”.

وقال دودي دوي إندرايادي، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، إن إجمالي عدد المصابين بلغ 20 شخصا، من بينهم خمسة في حالة خطيرة، وثلاثة في عداد المفقودين.

كما أصيب أربعة طلاب كانوا يسيرون بالقرب من المنطقة وقت وقوع الانفجار بحروق خطيرة.

وقال دودي نقلا عن شهود عيان إن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد الانفجار وقذف بهم الانفجار في حقل أرز.

وأضاف أن أحد السكان توفي بنوبة قلبية على ما يبدو بعد الانفجار لكنه لم يصب بأذى.

وقالت نينا أوجستينا رئيسة المنطقة إن الحريق أدى إلى إجلاء ما يقرب من ألف شخص يقطنون بالقرب من مصفاة بالونجان في إندرامايو.

وتابعت في حوار لتلفزيون كومباس: “أن النيران بدأت تخمد”.

وقال مسؤول محلي في إدارة الإطفاء إن الحريق ربما نتج عن صاعقة برق.

ونقل موقع “أي نيوز” الاخباري على الانترنت عن المسؤول قوله “وقع إنفجار. كانت السماء تمطر ويصاحبها رعد”. (رويترز)