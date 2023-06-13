اصابة 22 جنديا اميركيا في حادث مروحية بسوريا

اعلن الجيش الاميركي اصابة 22 من جنوده بجروح في حادث مروحية شمال شرقي سوريا لم ينجم عن عمل عدائي ولا تزال اسبابه قيد التحقيق.

وقال بيان للقيادة المركزية الاميركية صدر مساء الاثنين، ان عشرة من الجنود الجرحى جرى اجلاؤهم إلى منشآت رعاية صحية خارج منطقة عملياتها.

وقال البيان ان الحادث الذي وقع يوم الاحد، لم ينجم عن عمل عدائي، حيث لم يتم الابلاغ عن نيران معادية، مضيفا ان التحقيق لا يزال جاريا للوقوف على اسبابه.

وكان نحو 23 جنديا اميركيا اصيبوا بارتجاجات في الراس اثر هجومين وقعا في سوريا في اذار/مارس الماضي، واتهمت واشنطن مسلحين مدعومين من ايران بشنهما.

ويقدر عدد الجنود الاميركيين المتواجدين في سوريا بنحو 900، اضافة الى عدد غير محدد من المتعاقدين مع الجيش الاميركي.

وتتحرك قوات خاصة اميركية داخل وخارج سوريا بصورة مستمرة، ولكنها عادة ما تكون ضمن فرق صغيرة ولا يشملها التعداد الرسمي.

