انفجار عبوة ناسفة في محطة حافلات بمدينة جامو

أسفر انفجار عبوة ناسفة في محطة حافلات بمدينة جامو، الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، عن إصابة 26 شخصا، بينهم 2 أصابتهما بليغة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من مقتل 40 عنصرا من أفراد القوات الهندية في هجوم نفذته جماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا لها، وهو ما كاد يشعل حربا بين البلدين.

وقد ردت الهند بعد ذلك بقصف معسكر، قالت إنه لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية، وأعلنت مقتل نحو 300 مسلح، وتطورت الأحداث بعد ذلك لتصل إلى حد اشتباك بين سلاح الجو الهندي والباكستاني