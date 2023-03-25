اصابة 3 جنود اسرائيليين في عملية مسلحة في حوارة

افادت مصادر اسرائيلية وفلسطينية باصابة اثنين من قوات الجيش الاسرائيلي بجروح في هجوم شنه مسلحون مساء اليوم السبت واعلنت التقارير ان احدى الاصابتين خطيرة فيما اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان المصابين ثلاثة

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان قوات الاحتلال تطارد منفذي هجوم حوارة وقامت باغلاق عدد من مداخل نابلس ونشر قوات إضافية

وتردد ان كتائب ابو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد تبنت العملية

*فل...سطين 💥عاجل_مراسل إذاعة كان: جنديان ص@يونيان أصيبا بجروح متوسطة وخطيرة والثالث بشظية وحالته طفيفة جدًا جراء اطلاق النار على دوريتهم فى حوارة قرب نابلس.. الجنديان نقلا للعلاج في مستشفى بيلنسون .. قوات كبيرة تلاحق المركبة التي نفذت العملية* pic.twitter.com/08NjM5KnTn — عادل العبسي (@7Pb82kd4IaXglQH) March 25, 2023

وسارع عضو الكنيست "داني دانون" ليدعو إلى إغلاق المحال التجارية على طول طريق بلدة حوارة الرئيسي. فيما موقع أخبار من الميدان العبري انه تم إجلاء الجريحين من عملية إطلاق النارإلى مستشفى بيلينسون. يتم تقييمها حاليًا في غرفة الإصابات

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان المنفذين كانو يستقلون سيارة عندما نفذو العملية التي استهدفت نقطة عسكرية فيما اشارت الى ان قوات الاحتلال حاصرت منزلا على ما يبدو تحصن فيه المهاجم

ودي جنود وشيل جنود

وشارات النصر بنرفع

بكرا الارض بزندي تعود

وشمس الحرية تطلع#حوارة pic.twitter.com/zVm9gzo2rB — فدائيين - Fedayeen (@palest54) March 25, 2023

يشار الى ان عملية حوارة المذكورة هي الثالثة في غضون شهر، بعد عملية وقعت الأحد الماضي أصيب خلالها مستوطن، وأخرى يوم 26 فبراير قتل خلالها اثنين من المستوطنين.

مع آذان المغرب.. عملية إطلاق نار في #حوارة جنوب #نابلس وتسجيل 3 إصابات بصفوف جنود الاحتلال pic.twitter.com/rkI0jlGMQE — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 25, 2023