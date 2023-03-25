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اصابة 3 جنود اسرائيليين في عملية مسلحة في حوارة

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 06:27
اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان المصابين ثلاثة 
اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان المصابين ثلاثة 

افادت مصادر اسرائيلية وفلسطينية باصابة اثنين من قوات الجيش الاسرائيلي بجروح في هجوم شنه مسلحون مساء اليوم السبت واعلنت التقارير ان احدى الاصابتين خطيرة فيما اعلنت هيئة البث الاسرائيلية ان المصابين ثلاثة 

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان قوات الاحتلال تطارد منفذي هجوم حوارة وقامت باغلاق عدد من مداخل نابلس ونشر قوات إضافية 

وتردد ان كتائب ابو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد تبنت العملية 

 

 

وسارع عضو الكنيست "داني دانون" ليدعو إلى إغلاق المحال التجارية على طول طريق بلدة حوارة الرئيسي.  فيما  موقع أخبار من الميدان العبري انه تم إجلاء الجريحين من عملية إطلاق النارإلى مستشفى بيلينسون. يتم تقييمها حاليًا في غرفة الإصابات

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان المنفذين كانو يستقلون سيارة عندما نفذو العملية التي استهدفت نقطة عسكرية فيما اشارت الى ان قوات الاحتلال حاصرت منزلا على ما يبدو تحصن فيه المهاجم 

 

 

 

يشار الى ان عملية حوارة المذكورة هي الثالثة في غضون شهر، بعد عملية وقعت الأحد الماضي أصيب خلالها مستوطن، وأخرى يوم 26 فبراير قتل خلالها اثنين من المستوطنين.

 

 

 


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