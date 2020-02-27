اصابة 3 جنود سوريين في قصف اسرائيلي على القنيطرة

اصيب 3 جنود سوريين في قصف اسرائيلي على مواقعهم وفق ما افادت وكالة الانباء السورية سانا

وقالت الوكالة ان قوات الاحتلال قصفت نقاط للجيش السوري في القنيطرة والقحطانية والحرية

وجاء الهجوم بعد ساعات من اغتيال ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ الذي يعمل ضمن ميليشيا حزب لله والأمن الجنائي السوري في القنيطرة

وحسب مصادر فان الطويل مسؤول عن تأسيس الوجود العسكري الإيراني وحزب الله في الجولان

وتعتقد اسرائيل ان الطويل هو خليفة عماد مغنية وسمير القنطار في تنظيم العمليات لحزب الله في سورية وفي العمليات الخارجية للتنظيم اللبناني الموالي لايران

وقال الناشطون ان الاغتيال تم أثر استهدافه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﺣﻀﺮ بالقرب من ﺗﻞ ﺍﻟﺤﻤﺮﻳﺔ في القنيطرة