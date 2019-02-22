استشهاد طفل واصابة 40 فلسطينيا في غزة

وتتواصل المسيرات الشعبية، على حدود غزة الشرقية للاسبوع الثامن والأربعين على التوالي.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مساء الجمعة، عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15عاما) من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة متاثرا باصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق مدينة غزة، واصابة 41 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطييرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وكانت الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قد تمكنت من انعاش قلب الطفل الداية بعد الاعلان عن استشهاده في وقت سابق، الا انها اكدت استشهاده مساء اليوم متاثرا بإصابته في الصدر برصاصة من النوع المتفجر.

وكان جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، قد فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس رفح جنوبه، ما ادى الى استشهاد الطفل الداية وإصابة 41 مواطنا بالرصاص الحي بينهم 3 حالتهم خطيرة.

قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من آليات وقناصة، لمهاجمة المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على حدود غزة.

وتتواصل المسيرات الشعبية، على حدود غزة الشرقية للاسبوع الثامن والأربعين على التوالي.