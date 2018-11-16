الجمعة الاولى بعد العدوان على غزة واستقالة ليبرمان

اصيب 40 فلسطينيا على الاقل برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة.وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة وصول 14 اصابة بجراح مختلفة للمستشفيات من شرق قطاع غزة.

توافد الفلسطينيون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ34 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "التطبيع جريمة وخيانة ".

وباشرت قوات الاحتلال فور وصول المتظاهرين بإطلاق النار تجاه المتظاهرين بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة كما اطلقت النار على المتظاهرين بمخيم العودة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، اكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان مسيرة اليوم"التطبيع خيانة" هي امتدادٌ لأصوات شعوب الامة العربية والإسلامية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا ان تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال هو خنجرٌ في ظهر الشعب الفلسطيني ويمس حقوقه الوطنية ويمنح الاحتلال شرعية مزيفة على أرضنه.