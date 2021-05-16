اصابة 7 جنود اسرائيليين في عملية دهس بالشيخ جراح

قالت وسائل اعلامم اسرائيل وتقارير اعلامية ان فلسطينيا دهس مجموعة من جنود الاحتلال في حي الشيخ جراح مما اسفر عن اصابة 7 جنود على الاقل بجروح

وقالت المصادر ان حرس الحدود الاسرائيلي اطلق النار على المنفذ وقام بتحييده

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.

זה המטרות של ישראל בפלסטין........התמנות מהתקשורת..של..אירופה pic.twitter.com/hB9IKyGl2P — Saed Ali (@SaedAli93991896) May 16, 2021

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، في صفوف الفلسطينيين وخاصة الاطفال والنساء وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.