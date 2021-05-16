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اصابة 7 جنود اسرائيليين في عملية دهس بالشيخ جراح

منشور 16 أيّار / مايو 2021 - 03:24
يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي
يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي

قالت وسائل اعلامم اسرائيل وتقارير اعلامية ان فلسطينيا دهس مجموعة من جنود الاحتلال في حي الشيخ جراح مما اسفر عن اصابة 7 جنود على الاقل بجروح

وقالت المصادر ان حرس الحدود الاسرائيلي اطلق النار على المنفذ وقام بتحييده

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، في صفوف الفلسطينيين وخاصة الاطفال والنساء وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

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