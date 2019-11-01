اصابة 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

أصيب اكثر من 70 فلسطينيا بينهم 34 بالرصاص الحي، إثر قمع الجيش الإسرائيلي فعاليات "مسيرات العودة" الأسبوعية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة في القطاع، أشرف القدرة، عبر صفحته في "تويتر"، إن الطواقم الطبية "تعاملت مع 70 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة".

من جانبها، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 64 مواطنا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، "بينهم 37 بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق".

وذكر مراسل الوكالة أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل آلياتهم وفي مواقعهم العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين شرق القطاع وإسرائيل، "فتحوا نيران أسلحتهم صوب عشرات المواطنين الذين بدأوا يتوافدون إلى أماكن التجمعات الخمسة التي تقام عندها فعاليات المسيرات، ما أدى إلى إصابة 37 مواطنا بالرصاص الحي، و27 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".