اصطدام بين طائرتين أمريكيتين قبالة اليابان

الحادث وقع بين مقاتلة من طراز إف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130

اصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة سواحل اليابان، كما أعلن مسؤول في البنتاغون الأربعاء.



وقال المسؤول إنّ الحادث وقع بين مقاتلة من طراز إف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.



من جهته، أعلن سلاح المارينز في بيان أنّ الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني، في إطار عملية تدريب مقرّرة مسبقا، وأنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية.