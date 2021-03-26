اصطدام قطارين في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا 

أدى اصطدام قطارين احدهما للركاب في مدينا طهطا مركز محافظة سوهاج بمنطقة الصعيد جنوب مصر الجمعة، الى خروج عربات عن القضبان وسقوط عدد من الضحايا، بحسب ما ذكرته وسائل اعلام مصرية.



وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

وأمر الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد.

وأشار إلى أن وزير النقل سينتقل إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثار حادث التصادم بين قطاري ركاب الصعيد، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

ووفقا لشاهد عيان من موقع الحادث فإن أحد القطارين اصصدم بالآخر من الخلف، وأن سيارات الإسعاف حضرت للمكان للعمل على نقل المصابين فضلا عن حضور عدد من مسئولي المحافظة والسكك الحديدية.

وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات او خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.

ومن أشهر الحوادث التي وقعت حادث دخول جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية بالقاهرة في فبراير 2019 بعدما تركه سائقه يسير بمفرده وتسبب في حادث مفجع كان له صدى كبير في البلاد لما خلفه من عدد كبير من الضحايا والمصابين وتمت محاكمة السائق وجميع المتسببين في الحادث.