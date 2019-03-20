اضراب في نابلس وسلفيت حدادا على ارواح الشهداء

أُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني في نابلس

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، مدينتي نابلس وسلفيت، حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الاضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء وفق صحيفة القدس المقدسية

ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الشهداء الثلاثة عمر أبو ليلى (19 عامًا) والذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عبوين، والشهيدين رائد هاشم حمدان (21 عامًا) وزيد عماد النوري (20 عامًا)، اللذان أعدمتهما قوات الاحتلال عقب إطلاق النار على مركبة كانا يستقلانها عند مفرق الغاوي شرق مدينة نابلس.

القوى الوطنية تعلن الحداد

أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

ودعت في بيان صحفي، إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها على دوار المنارة يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لمناسبة الذكرى 51 لمعركة الكرامة الخالدة، وتأكيدا على حتمية النصر.

كما دعت إلى اعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك، والتماس، على مدخل البيرة الشمالي، وبلعين، ونعلين، وبيت سيرا، وجبل الريسان، والمغير، والدعوة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الجبناء، وتأكيدا على حق شعبنا في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.