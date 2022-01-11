اطباء مصر يردون على اتهامات سحر ارملة وائل الابراشي

خرجت نقابة الاطباء المصريين عن صمتها، وابدت موقفها بشان الجدل المثار مؤخرا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، واتهام أحد الأطباء بالتسبب في الوفاة.

اطباء مصر يرفضون تصريحات ارملة الابراشي

وقال بيان صادر عن نقابة الاطباء تعليقا على تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ان تصريحات الاخيرة والتي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد (زوجها)، دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها، و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء.

ادانة السب والقذف

كما أعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر، التي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بـ "قتلة". وطالبت النقابة النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة أرملة الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

660 ضحية من الاطباء

وقالت النقابة ان الاطباء قاموا بـ أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيدا حتى الآن استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا، الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

حالة الابراشي كانت تتحسن

وكان مجدي عبد الحميد، الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي أن الحالة الصحية للراحل كانت تتحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لو كان هناك خطأ طبي فسيكون "بسيطا".

وأكد عبد الحميد في مداخلة إعلامية أن حالة وائل الإبراشي كانت سيئة فور وصوله للمستشفى، مشدداً على عدم وجود خطأ طبي يمكن التحدّث عنه حاليا.

وأقر أنه من الوارد أن الراحل كان يعالج في المنزل على أن الإصابة ليست كورونا، حيث دخل إلى المستشفى الشهر الماضي بعد أسبوعين من العلاج المنزلي.

وشدد على أن المستشفى اتبع كافة الإجراءات الطبية الضرورية له فور دخوله، بعد حالة صحية صعبة، مشيراً إلى أنه خرج منها بنسبة تليف في الرئة تصل لـ 60%، مستخدماً ماسك أوكسجين.

كذلك أكد أن الراحل خرج من المستشفى بحالة نفسية سيئة بسبب الشائعات الكثيرة التي انتشرت حول وفاته.

والإبراشي من مواليد العام 1963، شق مسيرته من خلال المجال الصحافي، وجاءت شهرته الإعلامية من خلال برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يعرض عبر شاشة "دريم"، وله عدة تجارب أخرى عبر عدد من القنوات الفضائية، كان آخرها ظهوره عبر شاشة التلفزيون المصري وتقديمه للبرنامج الرئيسي.