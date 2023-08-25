اطلاق سراح ترامب بكفالة 200 الف دولار

اطلقت محكمة بمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكفالة بعد ان سلم نفسه ليحاكم بتهمة التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وقالت مصادر ان السلطات اطلقت ترامب بكفالة بقيمة 200 ألف دولار بعد نحو 20 دقيقة من حجزه في سجن المقاطعة، حيث أخذت بصمات أصابعه وصورته الجنائية، لصبح أول رئيس أمريكي تؤخذ له صورة جنائية.

وعلق الرئيس الاميركي السابق بالقول "ما حدث يعد استهزاء بالعدالة. لم أرتكب أي خطأ هذا يوما حزينا للغاية بالنسبة لأمريكا وتدخلا في الانتخابات".

​​​​​​​وفي وقت لاحق، نشر ترامب أول تغريدة له على منصة "إكس" منذ 8 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث شارك صورته الجنائية التي التقطت له في السجن وكتب عليها: "تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا!".

وأمهلت المدعية العامة المكلفة بالملف ويليس، ترامب و18 متهما معه لتسليم أنفسهم حتى 25 من الشهر الجاري ، حيث وُجّهت إليهم اتهامات بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في الولاية الا ان الرئيس السابق اعتبر الامر يحمل أبعاد سياسية، مضيفا أنه "كان يمكن إصدارها قبل قرابة 3 سنوات، ولكن تم تفصيلها لتوجّه الصفعة الصحيحة في منتصف حملتي السياسية".