اطلاق سراح صحفي تونسي اتهم بإهانة رئيس البلاد

أفرج النائب العام في المحكمة الابتدائية في تونس عن الصحفي المعروف، زياد الهاني، وذلك بعد انتهاء مدة التوقيف والتحقيق معه بشأن تصريحات قام من خلالها بانتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقام قاض في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي بالتحفظ على الصحفي الهاني بتهمة إهانة رئيس البلاد بعد أن وجه له انتقادات عبر تصريحات إذاعية.

وأثار الاعتقال الصحفي مخاوف نشطاء إزاء حرية التعبير داخل تونس منذ أن سيطر سعيد على سلطات واسعة منذ العام 2021 وذلك عندما قام بحل البرلمان وبات يحكم من خلال مراسيم.

وأشارت دليلة بن مبارك، محامية الصحفي الهاني في وقت سابق إلى استجواب زياد الهاني في غياب محاميه.. "ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري".

زياد الهاني.. لا تعليق

ولم يعلق الصحفي زياد الهاني وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة رئيس البلاد التي تصل عقوبتها القصوى إلى الحبس 5 سنوات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية حبست أزيد من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، حيث واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.

وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.

ووصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنهم "إرهابيون ومجرمون وخونة"، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.

وزياد الهاني صحفي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2011.

كما كان ينتقد الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد، ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.

وحرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الدكتاتوري بن علي، ولكن نشطاء وصحفيون وسياسيون يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا جديا تحت حكم سعيد.

ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون حاكما مستبدا.