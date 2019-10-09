اطلاق سراح نبيل القروي

افادت مصادر اعلامية تونسية انه تم الافراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي

ونقلت قناة موزاييك عن رئيس فريق الدفاع البشير الفرشيشي ان المحكمة قررت الإفراج عن نبيل القروي.

وأوقف القضاء التونسي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، على خلفية تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، في حين قالت قناة "نسمة" التلفزيونية التي يملكها القروي، إنه "اختُطف" من قبل "قوة غير معلومة".

وكان القضاء التونسي منع القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، من السفر ووجّه إليه اتهامات بتبييض أموال مطلع يوليو (تموز) الماضي، استناداً إلى شكوى رفعتها منظمة ''أنا يقظ''، التي نشرت نسخاً من تقارير مراقب حسابات الشركة التي يملكها القروي لسنوات 2011 و2012 و2013 والمتعلقة باللوائح المالية لها.

وكشفت هذه التقارير عن عمليات التحايل التي تمارسها الشركة على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى تهريب أرباحها إلى الخارج من طريق ديون تُدفع لشركات يملكها القروي وشقيقه غازي في تونس وخارجها.

ونقلت "نسمة" عن أحد مستشاري القروي قوله إن عملية الخطف نُفّذت بأوامر من رئيس الحكومة التونسية والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد.

وقال المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة خليفي لوكالة الصحافة الفرنسية "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق، وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".