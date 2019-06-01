اطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان المحتل

قال الجيش الاسرائيلي ان صاروخين اطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان السورية المحتلة مساء السبت.

واوضح الجيش انه يراجع تقارير حول سقوط احد الصاروخين قرب منتجع جبل حرمون للتزلج وسقوط الاخر داخل الاراضي السورية.

واشار الى انه لم يجر الابلاغ عن خسائر بشرية أو مادية”. وأشار إلى أنّ “التفاصيل قيد المراجعة”.

وذكرت متحدثة باسم الجيش أن التفاصيل لا تزال قيد البحث مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

وتقول إسرائيل إن عدوتها إيران وجماعة حزب الله اللبنانية حليفة طهران، اللتين تقاتلان في الحرب السورية إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، تسعيان إلى تحويل سوريا إلى جبهة جديدة ضدها.

ونفذت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف.

