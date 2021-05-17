اطلاق صواريخ من لبنان على شمال فلسطين والاحتلال يفتح الملاجئ

افادت مصادر عبرية انه تم اطلاق من 6 إلى 7 صواريخ لبنان تجاه شمال فلسطين، واعلن جيش الاحتلال حالة الطوارئ القصوى واعطي تعليمات لسكان مستوطنات الشمال على حدود لبنان بفتح الملاجئ وفق رويترز فيما قالت قناة الجزيرة ان جيش الاحتلال قصف تلال كفرشوبا اللبنانية

ونقلت مصادر اعلامية لبنانية ان الصواريخ التي أطلقت على شمال فلسطين المجتلة من لبنان من نوع غراد، م وقال تلفزيون الجديد ان الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ليست من منصات تابعة لحزب الله



وقالت مصادر انه تم تفعيل صفارات الانذار في مشعاف عام شمال فلسطين وفيما بدا جيش الاحتلال باطلاق قنابل انارة على حدود فلسطين مع لبنان.

وافاد المتحدث باسم مستوطنة مسغاف عام: "تلقينا تعليمات بالبقاء في المنازل، نأمل ألا يتصاعد الحدث، نحن ننتظر في هذه الأثناء".

من جهتها نقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني: سقوط قذائف إسرائيلية داخل لبنان بعد انطلاق صافرات إنذار بشمال إسرائيل

