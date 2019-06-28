اطلاق نار على مسجد فرنسي واصابة امام مثير للجدل

اعلنت مصادر اعلامية ان اطلاق نار امام احد المساجد في مدينة بريست الفرنسية اسفر عن اصابة شيخ مغربي مثير للجدل

وقالت المصادر ان الإمام المغربي الاصل رشيد الجاي المعروف باسم "رشيد أبو حذيفة" بنشاطه على موقوع "يوتيوب" وتكمن خكورة حديثة كون غالبية متابعية من الاطفال وقد أثارت مقاطع الفيديو التي ينشرها جدلا واسعا حيث يتهمه معارضو خطابه بالتطرف وممارسة غسيل دماغ

وشغل الإمام الرأي العام في فرنسا سنة 2015 بعدما صرح الرئيس الفرنسي وقتها، فرانسوا هولاند، بأن مسجد "السنة" الذي ينشط فيه الإمام قد أغلق، ليتضح بعدها أن المسجد بقي مفتوحا، وأنه جرى تفتيشه فقط أياما بعد هجمات 13 نوفمبر في باريس.

ويرى أنصار الإمام أنه داعية وسطي تعرض لإجحاف الإعلام الفرنسي، كما يشيدون بـ "أثره الطيب" في فرنسا وكندا والدول الناطقة بالفرنسية.

يذكر أن رئيس المرصد الفرنسي المناهض "للإسلاموفوبيا"، عبد الله زكري، دان استهداف الإمام الذي أصيب على مستوى الصدر والرجلين.