اطلاق نار في البيت الابيض

تبحث الشرطة الأمريكية عن مشتبه فيهم باطلاق نار بالقرب من البيت الابيض، اسفر الهجوم عن إصابة شخصين اثنين تم ارسالهم للعلاج في احد المشفيات القريبة وفق مكتب العلاقات العامة لشرطة واشنطن

وقالت مصادر اعلامية اميركية ان الاصابات وقعت جراء حادث إطلاق نار أمس الخميس على بعد كيلومترين من البيت الأبيض في واشنطن على مفترق شارع 14 وشارع ريغز، مشيرة إلى أن الشرطة لم تحتجز أحدا بعد حيث تقوم بالبحث عن المشبته به في إطلاق النار، وهو رجل يرتدي سترة صفراء، على متن سيارة سوداء بأرقام محلية.

ويقع المفترق المذكور في حي مزدحم بواشنطن على بعد كيلومترين من البيت الأبيض.

ووفق المعطيات فقد كتب شهود عيان في شبكات التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا ما بين 20 و30 طلقة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشار أكثر من مرة إلى أن جائحة "العنف المسلح" تجتاح الولايات المتحدة. وقال أمس الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية يرتفع بغض النظر عن انخفاض العدد الإجمالي للجرائم في البلاد.