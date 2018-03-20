اطلاق نار في مدرسة ثانوية في مريلاند قرب واشنطن

وقع اطلاق نار الثلاثاء في مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في مريلاند على بعد 90 دقيقة من العاصمة الاميركية كما اعلن مسؤول الشرطة والمدرسة لكن تم "احتواء" الوضع بسرعة.

وتم تطويق منطقة المدرسة لكن لم تتوفر معلومات على الفور حول مصدر اطلاق النار او ما اذا كان الحادث اوقع ضحايا.

وقالت مدرسة سانت ماري العامة على موقعها الالكتروني ان المنطقة المحيطة بالمدرسة قد اغلقت وانه تم "احتواء" الوضع بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

واظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة امام مبنى المدرسة الكبير. وبحسب افادة طالب لشبكة "سي ان ان" عبر الهاتف فان النيران اطلقت خلال الدروس عند الساعة 8,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء.

وقال جوناثان لشبكة "سي ان ان"، "في هذا الوقت تقوم الشرطة بتمشيط الصفوف وقريبا ستوافينا الى خارج المدرسة".

وتتكرر حوادث اطلاق النار في المدارس الاميركية.

وفي 14 شباط/فبراير قتل 17 شخصا في اطلاق نار في مدرسة باركلاند في فلوريدا.

واثار ذلك حركة تعبئة كبرى لمئات الاف الطلبة في البلاد في محاولة لحظر بيع الاسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها في الولايات المتحدة وفي بعض الاحيان اعتبارا من سن 18 عاما.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 اذار/مارس في العاصمة الاميركية للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الاسلحة.