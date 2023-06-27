اطول نهار على صعيد عرفات منذ 33 سنة .. متى سيتكرر؟

كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية السعودي، الدكتور خالد الزعاق، إن يوم عرفة الذي توافق مع يوم الثلاثاء لهذا العام، هو الأطول منذ 33 عاماً.

وقال الزعاق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "أن طول النهار اليوم يقترب من 15 ساعة" وهو الاطول منذ 33 عاما ولن يتكرر الا بعد 33 عاما قادمة بمشيئة الله وحدد الزعاق عام 1477هـ. موعدا ليوم آخر طويل

يشار الى ان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا موسم الحج لهذا العام 1444هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات، وذلك مع الساعات الأولى من شروق شمس هذا اليوم العظيم، وهو يوم عرفة.

وودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبالهم بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة.

و "مزدلفة" هي ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج حيث يؤدون فيها مناسك الحج، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و845 ألفا و45 شخصا، من أكثر من 150 دولة.