اعادة فتح مطار سبها الليبي بعد إغلاقه منذ عام 2014

اعادت ليبيا الجمعة فتح المطار في سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير/ كانون الثاني 2014 بسبب مشكلات أمنية.

وأضافوا أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد.

واجتاحت ليبيا الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن بلدة مرزق، التي تقع إلى الغرب من سبها، شهدت مقتل 90 شخصا على الأقل ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في أغسطس/ آب بين عشائر متناحرة.

