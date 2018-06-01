مصرع 24 شخصاً جراء الأعاصير في اليمن

الأعاصير تسببت في خسائر بشرية وخسائر في الممتلكات في محافظتي سقطرى والمهرة

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فجر الجمعة، إن نحو 24 شخصاً لقوا حتفهم جراء الأعاصير التي ضربت محافظتي “أرخبيل سقطرى” و”المهرة” شرقي اليمن.

وأضاف الاتحاد في نشرة له حول تأثير الأعاصير في اليمن، أن الأعاصير تسببت في خسائر بشرية وخسائر في الممتلكات في محافظتي سقطرى والمهرة.

وذكر أنه بعد أن فشلت عمليات البحث والإنقاذ في العثور على البحارة المفقودين في سقطرى، وبعد العثور على 5 جثث أخرى، اعتبر الأشخاص المفقودين موتى، ما أدى إلى زيادة عدد القتلى في سقطرى إلى 20 شخصاً.

وأشار الاتحاد أن الممتلكات والبنى التحتية في سقطرى تضررت بشكل كبير، حيث دمرت المياه خمس سيارات، وأصيب جزء كبير من آبار المياه وشبكات المياه في حديبو وقلنسية بأضرار جزئية.

وفي محافظة المهرة، أُفادت النشرة بإصابة 20 شخصاً ومصرع أربعة آخرين، فضلاً عن تعرض الطرق الواقعة بين محافظتي حضرموت والمهرة لضرر جزئي بسبب الفيضانات أو الصخور أو الرمال المتحركة.

كما أدى الإعصار في المهرة إلى نزوح نحو ألفي شخص بسبب الفيضانات، التي تسببت أيضاً في تدمير العديد من المباني والمركبات، وفقاً للاتحاد.

وكان إعصار مكونو ضرب جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة نهاية الأسبوع الماضي، مخلفاً أضراراً كبيرة في الطرقات والمنازل والبنى التحتية.

وفي 24 مايو/ أيار المنصرم، أعلنت الحكومة اليمنية، سقطرى محافظة منكوبة، نتيجة الأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار.

ويعاني اليمن من تردي مستوى الخدمات في كافة القطاعات، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما زاد من تداعيات الإعصار. (الأناضول)