اعاقة دخول فنانة اوكرانية الى ماليزيا بسبب اختلاف شكلها بعد المكياج

منعت السلطات الماليزيا الفنانة الاوكرانية تاتيانا لين من دخول اراضيها وتحدثت عن عدم مطابقة صورة جواز سفرها التي ظهرت فيه بالمكياج الكامل فيما كانت تقف امام الموظف المسؤول بلا اضافات تجميلية فبدت وكانها شخص آخر

وقالت الفنانة الاوكرانية الشابة التي تعيش في تايوان، تاتيانا لين 24 عاما، عبر صفحتها على انستغرام ، ان موظفي الهجرة والجوازات رفضو دخولها الى الاراضي الماليزية حيث كانت تقوم في رحلة سياحية لأن وجهها بدا مختلفاً تماماً عن صورتها الشخصية بجواز سفرها.

وكتبت على صفحتها “وصلت للتو إلى ماليزيا، ولم يسمح لي المسؤولون في أمن المطار بالدخول، وقالوا إن شكلي يبدو مختلفاً عن صورة جواز سفري.. وبعد التدقيق سمحوا لها في النهاية بدخول البلاد”.

وعلى الرغم من اعتراف الفنانة الاوكرانية باختلاف شكلها، الا انها اكدت ان شكلها الحقيقي يختلف بعد وضع المساحيق وقالت انها تركت وجهها على طبيعته عند سفرها