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اعتبره "اهانة لمشاعر" اللبنانيين.. حزب الله يدين قرار بريطانيا تصنيفه "منظمة إرهابية"

اعتبره "اهانة لمشاعر" اللبنانيين.. حزب الله يدين قرار بريطانيا تصنيفه "منظمة إرهابية"
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