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اعتداءات المستوطنين تطال عشرات أشجار الزيتون شمالي الضفة

اعتداءات المستوطنين تطال عشرات أشجار الزيتون شمالي الضفة
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