اعتداءات المستوطنين تطال عشرات أشجار الزيتون شمالي الضفة
تدمير أشجار وممتلكات زراعية للفلسطينيين / أرشيفية
أقدم مستوطنون إسرائيليون، السبت، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة عرابة، جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان إن مستوطنين من مستوطنة “دوتان” المقامة على أراض فلسطينية، أقدموا على تحطيم وتقطيع عشرات أشجار الزيتون المثمرة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح الشهود أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها مستوطنون على تدمير أشجار وممتلكات زراعية للفلسطينيين في المنطقة.
وتصاعدت اعتداءات مجموعات من المستوطنين تطلق على نفسها “مجموعات تدفيع الثمن”، على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة
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