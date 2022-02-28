بالفيديو: اعتداء اسرائيلي وحشي على شابة فلسطينية في الاقصى

أظهرت مقاطع فيديو هجمات وحشية لجنود اسرائيليين على فلسطينيين توافدوا الى المسجد الاقصى لاحياء ذكرى الاسراء والمعراج، وبضمنهم شابة تعرضت لضرب مبرح وطفلتان اصيبتا مباشرة بقنبلة غاز.

وفي احد المقاطع، ظهر جندي يلف ذراعه حول رقبة الشابة ويجرها بعنف فيما تبعه نحو ثلاثة جنود اخرين، وفي احدى اللحظات كان يلقيها ارضا ويجثم فوقها قبل ان يسدد لطمة هائلة الى وجهها وهو يصرخ فيها ويشتمها بعبارات لم يتسن استيضاحها.

وفيما انضم اليه جنود اخرون قاموا بتكبيل الشابة، كان عدد اخر من الجنود يلوحون بهراواتهم لمنع الفلسطينيين من تخليصها من بين ايديهم.

ولم يتسن على الفور معرفة هوية الشابة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء أو معرفة إن كان تم اعتقالها من عدمه.

وفي مقطع اخر، تظهر عدة فتيات وهن يهربن من قنابل الغاز التي تطلقها القوات الاسرائيلية، لكن احدى القنابل انفجرت عند ارجلهن تماما حيث شوهدن وهن يسقطن ارضا.

وسارع عدد من الشبان المتواجدين الى حمل احداهن لاسعافها وقد غطى الدم وجهها.

واظهر مقطع اخر جنديا وهو يجثو بركبته على رقبة شاب فلسطيني اثناء تكبيله واعتقاله.

وأوضح الهلال الاحمر أن طواقمه تعاملت 31 إصابة جراء اعتداءات قوات الاحتلال في باب العامود، وتم نقل 4 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت طواقم الإسعاف، طفلة من ذوي الإعاقة إلى المستشفى جراء اصابة بالوجه من قنبلة صوت في مواجهات باب العامود.

كما أصيب طفل (6 شهور) بجروح في الوجه جراء قنبلة، وقدمت الطواقع الطبية الاسعاف الاولي الميداني للطفل.

واعتقلت القوات أكثر من 15 فلسطينيا بينهم نسوة.

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد أن اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من الشبان، الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج، في منطقة باب العامود.

وتحولت شوارع القدس، خاصة باب العمود والساهرة والسلطان سليمان وشارع نابلس، الى ساحة كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطييين.

وألقت القوات القنابل الصوتية بكثافة في شوارع القدس لتفريق الجموع، كما رشت المياه، وضربت العشرات بالهراوات والأيدي.