اعتداء بالحذاء على إمام مسجد خلال صلاة الفجر (فيديو)

اكدت الشرطة الماليزية الثلاثاء، انها اوقفت رجلا اقدم على مهاجمة امام مسجد بالحذاء اثناء صلاة الفجر في احد مساجد مدينة كوانتان في ولاية باهانج جنوب شرقي البلاد.

ونقل موقع "سترايت تايمز" عن قائد شرطة باهانج راملي يوسف قوله ان الرجل البالغ من العمر 37 عاما، هاجم امام مسجد السلطان احمد في مدينة كوانتان اثناء كان يؤم المصلين في صلاة الفجر، وحاول ضربه بزوج من الاحذية.

واضاف يوسف ان الامام تمكن من تفادي الهجوم، فيما قام عدد من المتواجدين في المسجد بالسيطرة على الرجل وتسليمه الى الشرطة.

واشار الى ان المهاجم كان تحت تاثير المخدرات وتبين انه يعاني اضطرابات نفسية، حيث تمت احالته الى مستشفى تينجكو امبوان افزان لاجراء تقييم لحالته.

وقال يوسف ان "التحقيقات اظهرت ان الرجل جندي سابق. وهو ايضا مشرد، وكان يشاهد في الشوارع القريبة من المسجد.. واعتاد النوم قرب المسجد خلال الليل".

واضاف ان "المشتبه به الذي جاءت فحوصاته ايحابية لجهة تعاطيه المخدرات، اختبر على ما يبدو هلوسات قبيل الهجوم. وقد ادعى انه سمع الامام ينادي باسمه"، موضحا ان التحقيق معه يجري بتهمة "اثارة الفوضى".

ويظهر تسجيل فيديو متداول للحادثة قيام رجل بشق طريقه بعنف بين المصلين ومهاجمته الامام بزوج من الاحذية الخفيفة كان في يديه، لكنه لم ينجح في اصابة الامام الذي تمكن من الابتعاد سريعا بعدما قطع الصلاة.

وقد تمكن حاضرون في المسجد من القبض على الرجل ثم تسليمه الى الشرطة.