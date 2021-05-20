مستوطنون يعتدون بوحشية على رجال دين مسيحيين في القدس

نقل رجال الدين، وهم من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، إلى المستشفى عقب الاعتداء.

في واقعة جديدة اعتبرها معلقون نتاجا للتعبئة التي تغذيها الحكومة الإسرائيلية ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين، فقد تعرض رجال دين مسيحيين لاعتداء وحشي من قبل مستوطنين بينما كانوا في طريقهم الى كنيسة القيامة في القدس..

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وبحسب شهود العيان، فقد نقل رجال الدين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه.

المستوطنون يعتدون بشكل بربري ووحشي على ثلاثة رهبان من بطريركية #الارمن الارثوذكس في القدس المحتلة وهم في طريقهم الى #كنيسة_القيامة لإقامة صلوات منتصف الليل.

#القدس_تنتفض pic.twitter.com/GwQVHeGqck — Mahmoud | #SaveSheikhJarrah (@mahmoudafc) May 19, 2021

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تظهر أحد رجال الدين من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس، وقد تعرض لإصابة في عينه.

وفيما استنكر المغردون الاعتداء، ونشروا صور رجل الدين تحت وسوم #القدس_تنتفض و#كنيسة_القيامة و #أنقذوا_الشيخ_جراح، اعتبروا أن هذا الاعتداء ناتج عن التعبئة التي تغذيها الحكومة الإسرائيلية ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين.