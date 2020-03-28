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اعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض

منشور 28 آذار / مارس 2020 - 08:47
اعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض
اعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض

افادت وسائل اعلامية سعودية ان المضادات الارضية قامت باعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض مساء السبت 

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الى عدم تصوير الهجوم حتى لا يستفيد منه "العدو"

فيما اتهم نشطاء اخرون ايران بالوقوف وراء دعم عناصر مليشيات الحوثي 

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