اعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض

افادت وسائل اعلامية سعودية ان المضادات الارضية قامت باعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض مساء السبت
الحوثي يظن أن القوات السعودية مشغولة— Faisal Bin Meshrf (@faisalmishref) March 28, 2020
بالكورونا
السعودية تعمل على كافة الأصعدة
السعودية دولة عظمى..🇸🇦
معلومة
لولا الأبرياء لا كانت اليمن قاعا صفصف #شمال_الرياض pic.twitter.com/wwx3hNvDfY
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الى عدم تصوير الهجوم حتى لا يستفيد منه "العدو"
ما رأيت اسوء ولا اجبن من اعداء المملكة واذنابهم ومن معهم ومن يدعمهم الذين يطلقون مفرقعاتهم علينا ليرعبونا او يدخلوا الخوف في قلوبنا— عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز (@ASNA_20) March 28, 2020
ابشركم الرجال والنساء عند سماع الأنفجارات خرجوا لأحواشهم يدعون دعاء الرعد.
لقوة ايماننا وثقتنا الكبيرة في حكومتنا وحامين هذا الوطن..
#شمال_الرياض
فيما اتهم نشطاء اخرون ايران بالوقوف وراء دعم عناصر مليشيات الحوثي
أبطال تواجه فيروس كورونا المستجد، وأبطال تواجه إرهاب إيران وميليشياتها ويبقى أبناء المملكة دائماً في الموعد وهذه البلاد محفوظة من رب العباد.— عبدالله البندر (@a_albander) March 28, 2020
نم قرير العين يا وطن 🇸🇦♥️#شكرا_الدفاع_الجوي pic.twitter.com/DETrcrVU13
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