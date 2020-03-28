اعتراض صاروخين في سماء العاصمة #الرياض

ما رأيت اسوء ولا اجبن من اعداء المملكة واذنابهم ومن معهم ومن يدعمهم الذين يطلقون مفرقعاتهم علينا ليرعبونا او يدخلوا الخوف في قلوبنا

ابشركم الرجال والنساء عند سماع الأنفجارات خرجوا لأحواشهم يدعون دعاء الرعد.

لقوة ايماننا وثقتنا الكبيرة في حكومتنا وحامين هذا الوطن..

#شمال_الرياض