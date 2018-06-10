اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان السعودية

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تمكن الدفاع الجوي السعودي الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن تجاه جازان جنوبي المملكة.

من جهة أخرى، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مناطق الجاح في مديرية بيت الفقيه والحسينية، في محافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي.

فخ محكم للحوثيين في الساحل الغربي يسقط العشرات من عناصرهم.

وحققت قوات الجيش الوطني اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف #مطار_الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، نشرت ألوية العمالقة المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي، فجر الأحد، مقطع فيديو يوضح سيطرتها على هذه المواقع، بجانب صور تظهر الخسائر البشرية الكبيرة للميليشيات، الذين تناثرت جثثهم في المناطق المحررة، وسط اعترافات الحوثيين بسقوط قيادات بارزة هناك.

كما أعلنت القوات اليمنية منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية في مديرية الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، محررة بالكامل بعد تطهير كافة جيوب الميليشيا منها.

وبحسب موقع الجيش اليمني، فإن التقدم المحقق بشكل يومي في جبهة الساحل الغربي يتوازى مع ضمان تأمين القوة التي ستنطلق في ساعة الصفر لتحرر مدينة الحديدة وبصورة تضمن الحفاظ على السكان في المدينة، وتأمين الميناء.(العربية)