اعتراض طائرة حوثية مفخخة كانت في طريقها لاستهداف نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران. وأكد في بيان أن ميليشيات الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين

إلى ذلك، شدد على أن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ وتنفيذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أنه أحبط "هجوماً إرهابياً وشيكاً" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. كما اكتشف ودمر زورقاً ملغوماً ومسيراً عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وأشار إلى استمرار تهديد الميليشيا لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية باليمن، كان أفاد الأسبوع بتدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء، مؤكداً التزامه المطلق بتدمير قدرات الميليشيات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما شن أواخر الشهر الماضي، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.