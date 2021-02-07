اعتراض أربع طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

إعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، إنه اعترض أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب المملكة عبر هجمات منفصلة يوم الاحد.

وذكر موقع العربية ان التحالف اعترض مساء الاحد، طائرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا الأراضي السعودية.

وقبل ذلك بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وفجر الاحد أيضا اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أخرى مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت الخارجية الكويتية استمرار استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية.

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