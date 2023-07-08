اعترافات مثيرة.. تفاصيل مخطط إغتيال عادل إمام (فيديو)

تم الكشف في وثائقي مذهل بعنوان "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" عن مخطط غامض لاغتيال الفنان الكبير عادل إمام، كما تم عرض تفاصيل جديدة ومثيرة لم تكن معروفة سابقًا، كشفت دور الجماعة الإسلامية في تدبير هذا المخطط والتحضير له وراء أسوار السجون.

وأظهر الوثائقي أن العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، تلقى تكليفًا من القيادي البارز في الجماعة عبود الزمر لتنفيذ مهمة اغتيال الفنان الشهير عادل إمام خلال فترة اعتقالهما.

اغتيال شيخ الأزهر

وكانت الخطة الأصلية تستهدف اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، والذي كان مفتيًا لمصر في ذلك الوقت، بسبب موافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة، ومع ذلك، تراجعت الجماعة عن هذا المخطط لتجنب الردود العنيفة من الجمهور، وبدلاً من ذلك، قرروا استهداف الفنان المصري الأشهر على الإطلاق، عادل إمام.

مراقبةعادل إمام

وتفصيل الخطة بدأ بمراقبة إمام في محيط مسرح الهرم أثناء عرض مسرحية "بودي جارد". وبعد رصد إمام ومعرفة مواعيده، كان الهدف هو إطلاق النار عليه أمام المسرح.

وأكد كروم أن الجماعة اعتبرت أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلمه "الإرهابي".

فترة حكم مبارك

بجانب ذلك، يتضمن الوثائقي الاستثنائي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" شهادات حصرية من وزراء ومسؤولين كبار في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وباحثين في الإسلام السياسي، وفنانين ونقاد. وقد تم عرض لقاءات نادرة مع الفنان عادل إمام نفسه.

و يسلط الوثائقي الضوء أيضًا على كواليس حياة إمام السياسية والفنية، وعلاقته بالسلطة والرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء. وتُبرز قوة إمام في مواجهة التطرف والمتطرفين بالقوة الناعمة.

وتتضمن الوثائقي أيضًا كواليس زيارة إمام الجريئة لأسيوط، معقل الجماعة الإسلامية، على الرغم من التحذيرات الأمنية التي واجهها في ذلك الوقت.

