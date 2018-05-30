اعتقالات إسرائيلية بالضفة المحتلة تطال 17 فلسطينيا

ذكرت وكالة" وفا" الفلسطينية، أن عدد المعتقلين، بلغ 17 فلسطينيا، غالبيتهم من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عددا من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة" وفا" الفلسطينية، أن عدد المعتقلين، بلغ 17 فلسطينيا، غالبيتهم من القدس المحتلة.



وأفاد نادي الأسير، في بيان له، الأربعاء، أنه جرى اعتقال 10 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، إضافة لـ 2 جرى اعتقالهما في محافظة رام الله والبيرة، و 3 من محافظة الخليل، و 2 من محافظة نابلس أحدهما أسير محرر.