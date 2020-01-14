اعتقالات بسبب اسقاط الطائرة الاوكرانية وروحاني يتحدث عن محكمة خاصة

أعلنت السلطات القضائية في إيران اعتقال عدة أشخاص ضمن التحقيقات في المتسبب وراء إسقاط إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخ بالتزامن مع اعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "محكمة خاصة ستنظر القضية".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي إن "التحقيقات في الحادث مستمرة"، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية قد أسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال روحاني: "من الصعب التسامح في هذا الحدث المأساوي. أطالب السلطة القضائية الإيرانية بتشكيل محكمة خاصة برئاسة قاضٍ كبير لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية".

وأكد أنّ حكومته "مسؤولة" أمام الإيرانيين والدول التي فقدت مواطنين لها في الحادث.

وتابع: "خطأ تحطم الطائرة لا يغتفر".

غيّر أنه أثنى في المقابل على موقف الجيش الإيراني، قائلا: "اعترف الجيش علنا بخطأه، هذه خطوة أولى جيدة، والناس تستحق أن تعرف المتهمين الرئيسيين وراء هذا الخطأ غير المقصود".

والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.