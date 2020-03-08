اعتقالات بمواجهات بين جنود الاحتلال الاسرائيلي وشبان بالقدس

اندلعت مواجهات الليلة الماضية، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح الأحد، 4 مواطنين فلسطينيين من القدس، لافتة إلى أن الاحتلال داهم منزل الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في حارة السعدية بالبلدة القديمة واعتقلتهما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشقيقين قيس وإبراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة بالقدس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة التضييق، بحق المقدسيين في كافة مناطق تواجدهم.