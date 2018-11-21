اعتقالات خلال احتجاجات عمالية في إيران

طالب العمال الغاضبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين

تواصلت الاحتجاجات العمالية في مدينة شوش جنوب غرب إيران الأحد وانضمت إليها مجموعة من التجار والمعلمين والشباب، وفقا لما نقلت مواقع إيرانية معارضة وناشطون.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات من عمال مصنع سكر "هافت تيبه" وهم يسيرون في الشوارع ويرددون هتافات غاضبة تطالب بدفع رواتبهم المتأخرة. وأعلنت السلطات في محافظة خوزستان اعتقال أربعة اشخاص على صلة بالاحتجاجات، فيما ذكرت نقابة العمال في المصنع أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من أعضائها بالإضافة إلى صحافية.

وطالب العمال الغاضبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، فيما أشارت وسائل اعلام محلية أن مواجهات حصلت بين المتظاهرين وقوات الأمن لكنها كانت على نطاق ضيق.