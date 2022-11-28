اعتقالات في الإمارات.. شرطة الاتحاد الأوروبي تفكك أخطر عصابة مخدرات

أفادت وكالة الشرطة التابعة للإتحاد الأوروبي "يوروبول"، بتفكيك واحدة من أخطر عصابات المخدرات، التي تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، واعتقال 49 شخصا من دول مختلفة، بينهم 6 من كبار المشتبهين في الإمارات.

وقالت "يوروبول" في بيان، اليوم الإثنين، إنها صادرت 30 طنا من المخدرات، واعتقلت مطلوبين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، في إطار عملياتها الأمنية الدولية الموسعة.

وأشار البيان، إلى أن الحملة التي استهدفت الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية، عبر موانئ روتردام وأنتويرب، تم القبض خلالها على صيد ثمين من هولندا.

وقال البيان: "اجتمع قادة تجارة المخدرات، الذين اعتبرتهم الشرطة الأوروبية أهدافا عالية القيمة، لتشكيل ما كان يعرف باسم "الكارتل الخارق"، الذي سيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا

ولفت البيان، إلى أنه على مدار التحقيقات، جرى ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات، منوها إلى أن حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت سيطرة وقيادة المشتبه بهم كان هائلا.

وأوضحت اليوروبول، أن السلطات في دبي اعتقلت، اثنين من المشتبه بهم "ذوي القيمة العالية" المرتبطين بفرنسا، واثنين على صلة بهولندا، وإثنين آخرين على صلة بإسبانيا. واعتقل أيضا 10 أشخاص في بلجيكا و6 في فرنسا و13 في إسبانيا.