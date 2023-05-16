اعتقالات وإصابات بأريحا وجنين عقب اشتباكات مع جيش الاحتلال

اندلعت بين مجموعات فلسطينية مسلحة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات مسلحة بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وفتح مسلحون النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم بلدة قباطية قضاء جنين، ومحاصرتهم أحد المنازل مطالبة من فيه بتسليم نفسه.

واقتحمت أيضا قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا من خلال سيارة نقل بضائع مغلقة، حيث أصيب خلال الاقتحام شاب برصاص حي وعشرات آخرين اختناقا بالغاز خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين والجرحى.

وصدحت مساجد المخيم بدعوات التصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بمحاصرة أحد المنازل وقامت باعتقال 5 مواطنين بينهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.