اعتقال أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية في دبي

كشفت الشرطة الإيطالية الخميس، عن ان احد اخطر زعماء المافيا الايطالية قد جرى توقيفه في امارة دبي الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان أن رافالي إيمبريالي، أحد أبرز وجوه الجريمة المنظمة في نابولي بجنوب إيطاليا، والذي يعتبر من أخطر الفارين الإيطاليين، أوقف في الرابع من أغسطس بالتنسيق مع الشرطة الدولية "إنتربول" والشرطة الأوروبية "يوروبول"، بعدما كان مطلوبا منذ ست سنوات.

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 46 عاما هو "منذ زمن طويل أحد أبرز أطراف التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال" مشيرة إلى أنه أنشأ على مر السنين "شبكة ضخمة من المهربين الدوليين ولا سيما مهربي الكوكايين".

وبحسب الشرطة، فان القضاء الإيطالي يعكف حاليا على اعداد طلب تسليم لايمبريالي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن اسم إمبريالي، الذي فر إلى دبي قبل عدة سنوات، يتصدر قائمة المطلوبين الخاصة بالقيادة المركزية للشرطة الجنائية الإيطالية.

وتصدر اسم هذا المجرم العناوين الصحفية بعد أن عثرت الشرطة في منزله عام 2016 على لوحتين للرسام الهولندي العظيم فينسنت فان كوخ تمت سرقتهما من متحف.