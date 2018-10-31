اعتقال أرميني حاول تفجير نفسه في دار الحكومة
يريفان عاصمة ارمينيا
كشف الأمن الأرمني اليوم أنه ألقى القبض على رجل حاول في الـ27 من الشهر الجاري تفجير نفسه بقنبلة يدوية داخل دار الحكومة في العاصمة يريفان احتجاجا على الفقر والديون التي أثقلت كاهله.
وقال سامسون جالستيان، السكرتير الصحفي لجهاز الأمن القومي في أرمينيا إن المعتقل من مواليد 1975، وحاول دخول مبنى الحكومة ومعه قنبلة يدوية بهدف تفجير نفسه هناك، إلا أن رجال الأمن أوقفوه على الفور وأحالوه للقضاء الذي أمر بحبسه على ذمة التحقيق.
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