اعتقال "إمام" في إسبانيا جمع الأموال لكتائب عز الدين القسام

اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيا في الـ 44 من عمره بشبهة بث الأفكار المتطرفة، لاسيما بين المراهقين، وجمع الأموال لحركة حماس الفلسطينية وذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام".

وجرى الاعتقال خلال عملية أمنية أطلِقت الأربعاء الماضي، وكان من بين المستهدفين خلالها المواطن المغربي المذكور الذي وصِف في وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر أمنية، بـ"الإمام".

وقالت صحيفة "لارازون" (La Razon) الإسبانية إن محمد ش، المقيم بطريقة قانونية في باساخيس في إقليم الباسك، بشمال غرب إسبانيا، كان عاطلا عن العمل يعيش على المساعدات الاجتماعية ويمارس نشاطه الديني/الإيديولوجي، بما فيه الترويج لفكر "داعش"، بأشكال ملتوية، من دون ترخيص، مستغلا إمكانيات جمعية ممولة من طرف السلطات الإقليمية الباسكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أجهزة الأمن أن محمد ش. أرسل 100 ألف يورو على الأقل لكتائب عز الدين القسام في فلسطين.

تتزامن هذه الحملة الأمنية الإسبانية "الاستباقية" مع التطورات السياسية الأمنية التي تمر بها فرنسا خلال الأيام الأخيرة والتي كان آخرها الهجوم بالسلاح الأبيض داخل كنيسة في مدينة نيس أسفر عن مقتل 3 أشخاص.