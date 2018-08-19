اعتقال إمام وخطيب المسجد الحرام

كشف حساب معتقلي الرأي على “تويتر” أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، وأشار الحساب إلى أن الأنباء تتحدث عن أن سبب الاعتقال هو خطبة ألقاها الشيخ عن المنكرات، ووجوب إنكارها على فاعلها.

وكانت آخر تغريدة للشيخ آل طالب قبل ساعات اليوم الأحد، وتوجه فيها إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة يوم التروية، ونشر مقطعا لخطبته أمس الأول الجمعة في الحرم المكي.

وكان حساب معتقلي الرأي، وهو معني بحقوق الإنسان والاعتقالات في السعودية، ذكر أمس السبت أن سلطات المملكة اعتقلت الشيخ علي بن عبار الزعل (أحد شيوخ شمر) ضمن معتقلي حملة رمضان الماضي، وذلك على خلفية تغريدتين على تويتر، طالب في الأولى بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد آل سعود، في حين دعا في الثانية إلى أن يحفظ الله الأمير نواف بن طلال الرشيد.

كما اعتقلت السلطات السعودية الخبير الاقتصادي البارز السابق لشركة أرامكو النفطية برجس البرجس، في خطوة أثارت كثيرا من الأسئلة ، وفي مطلع الأسبوع الجاري، اعتقل الأستاذ الجامعي في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مكة المكرمة الشيخ ناصر العمر.وفقا لموقع قناة الجزيرة.